Concurso Público Unificado: 49 dicas para passar no exame

Na quarta-feira (10/01), o Governo Federal, por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), lançou um conjunto de oito editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Nos documentos, são apresentados os diferentes blocos temáticos contemplados durante o processo de seleção para vagas no setor público. Isso porque o exame permitirá inscrição para mais de um cargo, desde que no mesmo eixo.

A prova será realizada no dia 5 de maio e contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. E se você deseja conquistar uma das 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos federais, é bom começar a se preparar, pois o processo seletivo é concorrido.

Por isso, os professores Adriano Paciello, Alexandre Daumerie, Édson Correa, Marcelo de Jesus Cortez, Michelle Mendes e Sérgio Casimiro listam algumas dicas para você alcançar a vaga tão desejada. Confira!