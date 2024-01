Veja como usar o alecrim para afastar as energias negativas

O alecrim é uma erva muito poderosa e aromática. Seu uso principal é como tempero e chá. Mas, você sabia que, além dessas funções na gastronomia, ele tem um grande poder energético? O alecrim consegue transmutar a energia dos ambientes, transformando-as de ruins em positivas. Por isso, Ravi Vidya, médium e conselheiro espiritual, explica como utilizar essa erva para blindagem espiritual. Confira!

Coroa de alecrim ajuda a mudar as vibrações

Se na sua casa você sente que as baixas vibrações te fazem ter pensamentos que atentem contra sua vida, te deixam com medo e com a autoestima baixa, a coroa de alecrim vai ser crucial para ajudar a mudar isso. Ela fará de você uma pessoa mais positiva, mais enérgica e, consequentemente, mais feliz. Porém, a erva não é milagrosa. Ela vai apenas servir de chave para mudar o ambiente e te positivar, para que com suas ações você atinja seus objetivos e conquiste seus sonhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como montar uma coroa de alecrim

Materiais

Para montar a coroa de alecrim, você precisará dos seguintes materiais: