Veja a importância da tosa higiênica para cachorros 

A tosa higiênica em cachorros é um procedimento de aparagem dos pelos, direcionado principalmente às áreas que requerem cuidados especiais para manter a higiene do animal. Geralmente, é realizada em regiões como ao redor dos olhos, orelhas, patas, genitais e ânus.

Esta prática é recomendada para prevenir o acúmulo de sujeira, emaranhados de pelos, e contribuir para a saúde e bem-estar do pet. Logo, a importância dela vai além da questão estética, pois permite uma melhor higiene do animal. Por exemplo, manter os pelos ao redor dos olhos curtos pode prevenir irritações e infecções oculares. Nas patas, a tosa evita o acúmulo de sujeira entre os dedos, reduzindo o risco de infecções de pele.

Diferença entre tosa comum e tosa higiênica

A diferença entre a tosa comum e a tosa higiênica reside principalmente no objetivo e na área específica em que são realizadas. A primeira é um procedimento de aparagem mais abrangente, focado na redução geral do comprimento da pelagem do animal para um visual específico ou para aliviar o calor em determinadas épocas do ano. Por outro lado, a tosa higiênica tem um propósito mais direcionado, concentrando-se na limpeza e cuidado de áreas específicas do corpo do cão.