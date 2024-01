5 receitas simples da culinária japonesa para fazer em casa

Em uma panela, coloque a farinha de trigo, a água e o fermento e misture bem. Adicione o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente os legumes e misture para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, com a ajuda de uma colher, disponha pequenas porções da massa sobre o óleo e frite até dourar os dois lados. Retire da panela, disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

A comida japonesa conquistou o paladar dos brasileiros e ocupa um lugar especial nas preferências gastronômicas do país. Para quem deseja economizar com delivery ou restaurantes, a boa notícia é que você pode preparar em casa de forma simples e prática pratos japoneses. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas. Confira!

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 pitada de gengibre em pó

em pó 1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

2 ovos

4 colheres de sopa de água

3 xícaras de chá de repolho verde fatiado

1 cebola descascada e cortada em meia-lua

4 talos de cebolinha picada

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de cebolinha fatiada para decorar

1 colher de sopa de maionese para decorar

Molho

4 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de molho inglês

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, coloque o molho de soja, o molho inglês, o vinagre e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.

Okonomiyaki

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o gengibre, o sal, os ovos e a pimenta-do-reino e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa lisa. Junte a cebola, o repolho e os talos de cebolinha e misture para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela, cozinhe até dourar e vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o molho e decorado com a maionese e a cebolinha.

Frango teriyaki

Ingredientes

500 g de coxas de frango sem osso

sem osso 1 pitada de sal

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de gengibre ralado

3 colheres de sopa de molho de soja

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 xícara de chá de suco de abacaxi

2 colheres de sopa de amido de milho dissolvido em 1 colher de sopa de água

4 colheres de sopa de mel

4 colheres de sopa cebolinha picada

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure bem. Junte o sal, o gengibre, a cebola e o alho e misture. Acrescente o molho de soja, a água, o vinagre e o suco de abacaxi e mexa para incorporar. Cozinhe até levantar fervura, junte o amido de milho dissolvido e o mel e cozinhe até o molho engrossar e o frango ficar macio. Desligue o fogo, decore com a cebolinha e sirva em seguida.