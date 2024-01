Para pequenas e microempresas, é fundamental conseguir manter um fluxo de caixa estável (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito: O POVO

A projeção do mercado financeiro para a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou por uma leve alteração, indo de 3,91% para 3,9% em 2024. Essa estimativa foi apresentada no Boletim Focus da última segunda-feira (08/01), uma pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) que reflete as expectativas das instituições financeiras em relação aos principais indicadores econômicos. Assim, este ano se delineia como um período ainda mais exigente para os empreendedores brasileiros. Por isso, a atenção com o fluxo de caixa é algo primordial. "O fluxo de caixa é o retrato de como estão as finanças da empresa. O que entra de receita e o que sai precisa estar devidamente registrado, isso é importante para a tomada de decisão estratégica", explica Aline Soaper, educadora financeira e fundadora da Health Money. Dessa maneira, segundo a especialista, "se a empresa descuida do fluxo de caixa, começa a pagar juros e compromete o lucro da empresa. Ter esse controle financeiro é o primeiro passo para manter a empresa saudável".

A estimativa para 2024 está acima do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5%, e o superior 4,5%. Uma das formas mais eficazes para manter o caixa da sua empresa estável é registrando as transações financeiras (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Mantenha seu pequeno negócio estável financeiramente Para auxiliar os micros e pequenos empreendedores brasileiros a preservarem a saúde financeira dos seus negócios, a educadora financeira Aline Soaper lista 5 dicas práticas para manter o fluxo de caixa saudável. Confira! 1. Registre todas as transações Mantenha um registro detalhado de todas as transações financeiras, incluindo receitas e despesas. Utilize um software de gestão financeira para facilitar o controle. 2. Planeje orçamentos realistas Desenvolva orçamentos precisos para antecipar as receitas e as despesas. Revise-os e os ajuste para refletir a realidade atual do negócio. 3. Tenha um controle de estoque eficiente Gerencie seu estoque de forma eficiente para evitar excessos ou faltas. Isso ajuda a manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda, evitando custos desnecessários.

