4 lanches ricos em proteínas e fáceis de fazer

Em um recipiente, misture o atum, o grão-de-bico, o ovo, a farinha de aveia e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, pegue porções de massa com uma colher e faça pequenos bolinhos com as mãos. Coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Barrinha de proteína caseira

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de proteína em pó

1/4 de xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/4 de xícara de chá de gotas de chocolate amargo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Espalhe em uma forma forrada com papel-manteiga e pressione firmemente. Leve à geladeira por 2 horas. Corte em barrinhas e armazene em um recipiente hermético.

Muffins de ovo e vegetais (Imagem: irina2511 | Shutterstock)

Muffins de ovo e vegetais

Ingredientes

6 ovos

120 g de brócolis picado

picado 120 g de pimentão vermelho picado

60 g de cebola picada

60 g de queijo cottage

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela grande e adicione os vegetais, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Despeje a mistura em formas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Sanduíche de peito de peru com abacate

Ingredientes

2 fatias de pão integral

100 g de peito de peru fatiado

1/4 de abacat e fatiado

e fatiado 1 colher de chá de ricota

2 folhas de alface-romana

2 fatias de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, toste as fatias de pão integral em fogo baixo. Depois, sobre uma fatia de pão, disponha as fatias de peito de peru. Adicione as fatias de abacate por cima do peru. Em seguida, coloque as folhas de alface e as fatias de tomate. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão. Sirva em seguida.