5 sucos para manter a hidratação no verão

Aprenda a preparar receitas saudáveis e nutritivas para se refrescar no calor

Durante o calor intenso do verão, hidratar o corpo é essencial para manter a saúde. E uma maneira eficaz de fazer isso é consumindo sucos, pois essas bebidas combinadas com as frutas, ajudam na reposição de líquidos. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana.

Por isso, confira a seguir 5 opções de sucos naturais para manter o corpo hidratado e saudável!

Suco de beterraba com laranja, maçã e cenoura

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 maçã sem sementes picada

1 cenoura descascada e picada

200 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura e o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.