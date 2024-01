5 receitas de férias saborosas e saudáveis para crianças

Quando se trata de preparar refeições para crianças, especialmente durante as férias, é importante encontrar o equilíbrio perfeito entre sabor e nutrição. Além disso, esse é um momento ideal para introduzir novos sabores e texturas na dieta, incentivando hábitos alimentares positivos de uma maneira divertida.

Confira, a seguir, 5 receitas coloridas, cheias de nutrientes essenciais e, o mais importante, deliciosas para agradar ao paladar infantil e garantir que os pequenos estejam consumindo alimentos saudáveis!

Wrap de frango e vegetais

Ingredientes

4 tortilhas integrais

200 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cenoura ralada

1 tomate picado

50 g de folhas de espinafre

4 colheres de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango desfiado com sal e pimenta-do-reino. Coloque as tortillas abertas em uma forma e espalhe uma colher de sopa de creme de ricota em cada uma. Distribua o frango, o tomate, a cenoura e o espinafre sobre as tortilhas. Em seguida, enrole firmemente e corte ao meio. Sirva em seguida.