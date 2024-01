5 dicas para eliminar o inchaço após as festas de fim de ano

Após as festas de fim de ano, é comum o corpo reter mais líquido e ficar inchado. E se você faz parte do grupo que adora aproveitar o momento, mas odeia a sensação de estufamento que os abusos causam, especialmente no abdômen, pés e pernas, algumas atitudes e substituições podem te ajudar.

“O inchaço é um problema comum após um período de exageros na alimentação, já que o alto consumo de açúcar, sódio e bebidas alcoólicas intoxica o corpo que, por sua vez, começa a reter água entre as células”, explica a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela.

A seguir, a especialista elenca 5 maneiras para você eliminar o inchaço e voltar a rotina. Confira: