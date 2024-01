4 impactos da endometriose intestinal na vida das mulheres

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a endometriose afeta uma a cada dez mulheres entre 25 e 35 anos. Trata-se de uma doença progressiva, o que significa que, na ausência de tratamento, os tecidos endometriais ectópicos podem se espalhar e se agravar ao longo do tempo, causando danos a outros órgãos e intensificando a dor.

Os sintomas gastrointestinais relacionados à endometriose, como dor abdominal, cólicas, alterações intestinais e desconforto durante a defecação, causam uma série de desafios físicos, emocionais e sociais. Por isso, a seguir, o Dr. Thiers Soares, ginecologista cirurgião especialista em endometriose, adenomiose e miomas, explica sobre o impacto da endometriose intestinal na qualidade de vida da paciente. Confira!

1. Restrições alimentares e estilo de vida

Alguns sintomas intestinais, como diarreia, constipação e distensão abdominal, levam as mulheres a optarem por modificações na dieta a fim de aliviar os sintomas. Isso pode resultar em restrições alimentares, afetando a qualidade e a variedade da dieta. Além disso, a endometriose intestinal é capaz de limitar a participação em atividades sociais, como sair para comer fora, devido à preocupação com os sintomas, sendo necessário seguir uma dieta específica.