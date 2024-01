Veja os benefícios dos alimentos típicos do verão

Encontrados com mais facilidade, tendem a ser mais baratos do que os produzidos fora de época

Alimentos da estação ou sazonais são cultivados e colhidos naturalmente na época do ano mais favorável para o cultivo. São respeitadas suas condições específicas, de crescimento, necessidades de clima, condições do solo, luz solar, temperatura e regime de chuvas. Ou seja, são alimentos colhidos no seu tempo certo.

Apostar nos alimentos da época é benéfico para a saúde, além de ser bom para o bolso. Mas nem todo mundo consegue identificar quais são as frutas, os legumes e as verduras de cada estação. Pensando nisso, Eduardo Petrelli, especialista em varejo alimentar e CEO da foodtech Diferente – startup que entrega cesta de alimentos orgânicos – mostra a importância dos alimentos sazonais. Confira!

Em cada época do ano, o nosso corpo tem demandas e necessidades distintas de nutrientes. No inverno, por exemplo, reforçar o consumo de alimentos fonte de vitamina C ajuda a fortalecer a imunidade. No verão, por outro lado, precisamos de comidas mais leves e com mais água na composição para dar uma força na hidratação, repor minerais e ajudar a refrescar naqueles dias mais quentes.

Os vegetais dividem-se em espécies que se adaptam de maneiras diferentes ao clima de cada estação e até mesmo ao local onde são cultivados. É por isso, que, no verão brasileiro, encontramos algumas frutas bem típicas, como ameixas, pêssegos, abacaxi e melancia. E é assim que a natureza determina os alimentos que serão mais produzidos no inverno, no verão, no outono e na primavera.

Por que os alimentos sazonais são mais nutritivos?

Por seguirem o ciclo da natureza e se desenvolverem conforme as condições climáticas naturais e ideais, os alimentos sazonais captam mais nutrientes do solo e desenvolvem melhor suas defesas naturais contra insetos e patógenos. Isso os deixa com suas cores mais intensas e vibrantes e, consequentemente, mais nutritivos, no auge do seu frescor, sabor e textura.

Ainda, contam com um maior teor de nutrientes como vitaminas, minerais, antioxidantes e fitoquímicos, são encontrados com mais facilidade e tendem a ser mais baratos do que os alimentos produzidos fora de época.

Além de saborosa, a melancia é um dos alimentos mais refrescantes do verão (Imagem: adriaticfoto | Shutterstock)

Frutas e vegetais do verão

Abaixo, confira alguns dos alimentos típicos desta estação do ano!

Frutas

Abacaxi, ameixa, goiaba, laranja-pera, maçã, melancia, mamão, manga, maracujá, pera, pêssego, nectarina, jaca, uva, acerola, caju, melão, tangerina, banana-maçã, banana-nanica, coco verde, abacate, figo, framboesa, carambola.