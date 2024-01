Confira 29 novas atrações de Orlando em 2024

“Quer os visitantes estejam em busca de novas emoções, entretenimento envolvente ou experiências com foco gastronômico, uma cidade totalmente renovada está pronta para recebê-los em 2024″, diz Casandra Matej, presidente e CEO do Visit Orlando.

E não para por aí! Neste ano, Orlando também pretende manter o seu destaque gastronômico e ampliará a oferta de bares e restaurantes com diferentes estilos, que contarão com chefs reconhecidos pelo Guia Michelin. Além disso, programas para se aventurar na vida noturna estarão em alta, e não faltarão locais para visitar.

Será lançado na Universal Studios Florida no final de 2024. Os visitantes poderão interagir com seus personagens favoritos da DreamWorks Animations em espaços temáticos interativos e imersivos dos filmes de sucesso como “Shrek”, “Trolls” e “Kung Fu Panda”.

Vem para substituir a Splash Mountain no Parque Magic Kingdom no final de 2024. Os visitantes explorarão uma aventura musical inspirada no conto de fadas, ao lado dos amados personagens da história da princesa Tiana.

É uma produção teatral totalmente reinventada e inspirada no clássico “A Pequena Sereia” do Walt Disney Animation Studios, que terá a sua estreia no recém-renovado teatro Animation Courtyard do Disney’s Hollywood Studios no outono.

Foi inaugurado recentemente no Epcot do Walt Disney World Resort. Por meio de uma trilha repleta de referências do filme, os visitantes ficam totalmente imersos na animação enquanto brincam, dançam e interagem com a água, personagem que percorre todo o seu ciclo de vida, desde a chuva caindo até o vapor subindo às nuvens.

A seguir, confira uma lista completa com as novas atrações e experiências desse destino para explorar em 2024!

Vai estrear o Penguin Trek, uma imersiva montanha-russa interna e externa em que as famílias poderão se aventurar . Os visitantes (incluindo crianças que atendem aos requisitos de altura) andarão em carros inspirados em motos de neve, a uma capacidade máxima de 70 km/h, em uma aventura que termina no habitat dos pinguins do parque.

Inaugura sua mais nova exposição “Life”, nesta primavera. A exibição apresenta três habitats distintos – pântano, oceano e floresta tropical – com 300 animais de todo o mundo. A nova exposição, que tem como objetivo explorar o impacto dos seres humanos no ambiente, foi concebida para surpreender, entreter e educar.

Uma atração turística famosa no distrito de entretenimento altamente temático de Las Vegas está chegando com uma nova filial ao coração do corredor turístico de Orlando em 2024. A AREA15 oferecerá aos hóspedes uma lista robusta e em constante mudança de eventos de concertos, exposições de arte, vida noturna e shows inovadores.

Tem a sua estreia em 6 de fevereiro. O espaço musical discreto estilo cabaré, com 150 lugares, se destaca pela acústica incomparável do espetacular Dr. Phillips Center for the Performing Arts. Durante a performance, os hóspedes descobrirão novas músicas com apresentações programadas de 50 minutos, enquanto desfrutam de coquetéis especiais e de um menu sazonal de petiscos.

Novas acomodações e reformas

11. The Alfond Inn

Esse hotel boutique, localizado no bairro histórico de Winter Park, completou uma extensa expansão no final do ano passado (2023) ao acrescentar 71 quartos, um café e um luxuoso spa, entre outros recursos para a celebração do seu 10º aniversário. Propriedade do Rollins College, o hotel direciona toda a receita operacional líquida para bolsas de estudo para enfatizar seu compromisso com a educação, a filantropia e a comunidade de Winter Park.

12. Evermore Orlando Resort

Inaugurado no dia 1º de janeiro, é considerado a primeira propriedade praiana de Orlando com uma Crystal Lagoon de mais de 32 mil metros quadrados e uma praia de 80 mil metros quadrados com redes, cabanas e atividades recreativas.

Os hóspedes podem desfrutar de paddleboarding em família, aulas de mixologia, aulas de construção de castelos de areia e muito mais. Evermore, que possui o primeiro sistema de aplicação de protetor solar sem toque do mundo, foi cuidadosamente construído para grandes grupos e famílias, oferecendo uma variedade de casas de férias de 2 a 11 quartos.

13. Conrad Orlando

A primeira marca de luxo Hilton do destino abriu em 9 de janeiro com 433 quartos, um spa, inúmeras opções gastronômicas – incluindo sua experiência exclusiva na cobertura – e 12 quilômetros de espaço interno para reuniões. Localizada no Evermore Orlando Resort, a propriedade tem vista para um campo de golfe, uma casa de barcos de dois andares para eventos privados, lagoa cristalina e as praias arenosas de Evermore Bay.

14. Aloft Orlando Lake Nona

O hotel mais próximo do campus nacional de classe mundial da USTA (Associação de Tênis dos Estados Unidos) e a poucos passos do campo de golfe Drive Shack abre este mês com 205 quartos em estilo loft, 15 suítes, instalações de bem-estar, um restaurante com temática esportiva e um centro de eventos. O vibrante hotel receberá os visitantes com uma decoração eclética e um design que remete às suas raízes musicais e tecnológicas, dando a cada quarto seu próprio estilo.

15. Villatel Orlando Resort

Situado na área da International Drive, iniciou uma inauguração faseada no final de 2023, oferecendo aluguel de vilas privativas com padrões e comodidades em estilo de hotel. A propriedade incluirá eventualmente um parque aquático de aventura com escorregadores de vários andares e um rio lento, além de uma academia totalmente equipada, um restaurante e parques infantis. Após a conclusão total da obra em 2025, todo o resort terá 526 unidades com suítes estilo apartamento e residências unifamiliares.

16. Waldorf Astoria Orlando

Inaugura uma nova era de sofisticação em 2024, ao concluir uma transformação multifásica do chão ao teto de seus quartos e suítes do resort, lobby e restaurantes selecionados, incluindo seu premiado restaurante Bull & Bear e prestigioso campo de golfe. A reformulação enfatiza a posição geográfica única do resort, agradavelmente localizado dentro da Reserva Natural Bonnet Creek, um santuário perfeito para hóspedes que procuram uma mistura de natureza e tranquilidade.

Restaurantes e bares temáticos agitarão a vida noturna em Orlando (Imagem: Donna R. Theimer AIFD | Shutterstock)

Jantar e vida noturna

17. EET

O único restaurante com inspiração na culinária indiana dentro do Disney Springs já está aberto. Criado por Maneet Chauhan da Food Network, mais recentemente conhecida por seu papel como jurada permanente no Chopped, o novo restaurante oferece sabores tradicionais indianos com um toque moderno.

18. Summer House on the Lake

É um restaurante à beira do lago inspirado na culinária californiana. Inaugurado no Disney Springs, o local oferece ingredientes locais e sustentáveis, vista para o mar, um exclusivo carrinho rosé com garrafas giratórias e um cookie bar dedicado com 15 variedades de biscoitos grandes.

19. Arcade Monsters

Inaugurou o seu quinto restaurante com temática de videogame na área da International Drive, em Orlando. O estabelecimento oferece um menu de comida clássica de bar e, com a compra de pulseiras, os visitantes de todas as idades podem jogar jogos clássicos de arcade ilimitados.

20. Flûtes Champagne Bar

Esse bar de champanhe inspirado na gastronomia francesa celebra a arte atemporal de fazer a bebida artesanalmente, trazendo a elegância, a cultura e os sabores da França para o Winter Park.

21. Stadium Club

Uma nova instalação com temática esportiva localizada no Caribe Royale Orlando Resort, o clube será inaugurado ainda este mês. A instalação com capacidade para 500 lugares contará com oito simuladores esportivos de nível profissional, dois bares e diversas áreas para eventos privados.

22. Bar Kada

Do mesmo chef e proprietário do Soseki, restaurante premiado com estrela Michelin, será inaugurado em fevereiro. O Bar Kada será um salão íntimo de 30 lugares, com foco em pratos pequenos, saquês antigos e vinhos de baixa intervenção, supervisionados pelo “Sommelier do Ano” do Guia Michelin, Benjamin Coutts.

23. Moso Nori

Será inaugurado no verão em Winter Park e é conceitualizado pelo finalista do prêmio James Beard e chef reconhecido pelo Guia Michelin Henry Moso. O novo espaço contará com um bar artesanal, que servirá variedades de temakis, cervejas, vinhos e coquetéis à base de saquê.

24. BANDBOX Orlando

O bar speakeasy sem bebidas alcoólicas no distrito de Ivanhoe Village será expandido no início de janeiro. Inspirado na década de 1920, o local está fazendo parceria com uma empresa de café para oferecer uma variedade de opções da bebida e chá durante o dia e um bar clandestino sóbrio à noite.

25. Natsu Omakase

Trazendo o conceito exclusivo de sushi omakase, o local será inaugurado no centro de Orlando com cardápio inovador e sazonal e com exclusividade de 10 lugares.

26. Chuck Lager America’s Tavern

Se prepara para abrir a sua oitava filial, sendo a quarta na Flórida, do ex-aluno do Top Chef Fabio Viviani. Embora conhecida por seus bourbons artesanais, a taverna também oferecerá clássicos, como nachos, hambúrgueres, pães achatados e tacos.

27. Pointe Orlando

Inaugurará um trio de novos espaços de entretenimento internos e externos, incluindo Sports & Social, um local para assistir e jogar skee-ball e pebolim; um PBR Cowboy Bar, com direito a touro mecânico; além do Live! Plaza, espaço para eventos especiais, música ao vivo, exibição de eventos esportivos, festivais e muito mais.

28. Cake Bake Shop Bakery by Gwendolyn Rogers

Está chegando ao Disney’s BoardWalk e contará com opções salgadas e doces, além de serviço de chá da tarde em uma atmosfera extravagante que complementa o charme idílico da área.

29. Crush Yard Pickleball Club & Restaurant

Um novo complexo de entretenimento apoiado por estrelas da NFL, como Rob Gronkowski, deverá ser inaugurado em Kissimmee em 2024. O local contará com diversas quadras de pickleball internas/externas, um menu de comida que atende a diferentes preferências dietéticas e um calendário ativo de eventos, incluindo torneios, clínicas e aulas.

Por Jessica Ferreira