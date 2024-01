5 tipos de inflamações na pele comuns no verão

Médico explica como são causadas as principais dermatites nesta época do ano e como combatê-las

Aqueles que apreciam o verão têm razões de sobra para celebrar as altas temperaturas. No entanto, algumas pessoas experimentam diretamente os efeitos do calor, enfrentando as temidas dermatites e alergias típicas dessa estação. Manifestações cutâneas como brotoejas, dermatite atópica, seborreica, de contato e urticária são comuns durante esse período e devem ser acompanhadas por especialistas.

1. Brotoejas

Com intensa relação com o calor, as brotoejas são, segundo o Dr. Danilo Talarico, causadas pelo suor abundante. “Com o acúmulo de suor e gordura, a excreção desses elementos fica prejudicada, o que causa pequenas erupções com o tom avermelhado na pele, deixando a região afetada bastante sensível”, afirma.

No caso das brotoejas, existe um grupo mais vulnerável ao aumento de calor e às consequências do suor excessivo. “As miliárias, como são chamadas as brotoejas no meio médico, geralmente aparecem em crianças e bebês, causam coceiras e ardência. É fundamental tratá-las seguindo a orientação médica, pois elas podem deixar marcas. Como recomendação, pedimos para evitar a exposição solar, produtos na pele, banhos muito quentes, além de usar roupas leves”, explica.

Para oferecer alívio à criança, o médico deve sugerir cremes adequados. “Também solicitamos evitar ingestão de doces e alimentos gordurosos, pois eles podem aumentar o calor interno e agravar a erupção cutânea”, acrescenta o Dr. Danilo Talarico.

A dermatite atópica ocorre por quedas no sistema imune (Imagem: popcorner | Shutterstock)

2. Dermatite atópica

Também comum no verão, a dermatite atópica ocorre por quedas no sistema imune e principalmente em momentos de mudança brusca de temperatura. “A doença de caráter genético e crônico é capaz de levar ao ressecamento da pele e ao surgimento de erupções na superfície da pele com coceira e crostas. Ambientes úmidos, com mofo, ácaros, pólen e excesso de calor e transpiração são alguns dos fatores de risco”, acrescenta o Dr. Danilo Talarico.

Por conta da coceira prolongada, a doença pode causar ferimentos, vermelhidão e inflamação da pele. “O tratamento consiste no controle da coceira, redução do processo inflamatório e também na prevenção desse tipo de intercorrência. O uso de hidratantes corporais é uma alternativa bastante útil, já que contribui para alívio do eczema. O uso de anti-histamínicos também é recomendado para alívio dos sintomas da coceira”, ressalta o médico.