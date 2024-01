5 sucos verdes para ajudar a limpar o organismo

O suco verde é uma bebida com propriedades que oferecem diversos benefícios para o corpo, como aumentar as defesas do sistema imunológico, desinchar e ajudar a limpar o organismo. E, se você está fazendo uma dieta, as vantagens do drink são ainda melhores, pois ele também auxilia na redução da retenção de líquido e acelera o metabolismo, auxiliando no processo de emagrecimento.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de sucos verdes gostosos e diferentes que você precisa experimentar. Confira!

Suco de espinafre com aipo

Ingredientes

1 maço de espinafre

2 pepinos picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

6 talos de aipo

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o espinafre, o pepino, o aipo e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.