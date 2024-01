10 alimentos e bebidas saudáveis para consumir na praia

Para os dias de verão na praia, é essencial consumir opções saudáveis como frutas, oleaginosas e bebidas refrescantes (Imagem: CHALERMCHAI99 | Shutterstock) Crédito: O POVO

Durante o verão, muitas pessoas procuram maneiras de aproveitar ao máximo os dias ensolarados, e uma das atividades mais populares é ir à praia. Seja você um amante do surfe, do sol ou alguém que simplesmente gosta de relaxar à beira-mar, é essencial manter-se nutrido enquanto se diverte. A seguir, veja 10 alimentos saudáveis, práticos e deliciosos perfeitos para levar para a praia! 1. Frutas frescas Uma seleção de frutas frescas é bastante refrescante. Melancia, abacaxi, morango e uva são opções leves, hidratantes e ricas em vitaminas, fornecendo a energia necessária para um dia sob o sol. “A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por exemplo, a melancia ajuda na hidratação do corpo e na restauração da pele por ter, em sua composição, 95% de água. Além disso, é rica em nutrientes como a vitamina C, com ação imunológica, e o licopeno, antioxidante de cor vermelha, ideal para a saúde do coração.

2. Sanduíche de frango Preparar sanduíches de frango com pão integral, alface e tomate é uma escolha inteligente para uma refeição leve e satisfatória. O frango é uma opção de proteína magra, garantindo saciedade durante as atividades na praia. Além disso, é rico em vitaminas A e E e possui nutrientes essenciais como os minerais magnésio, sódio e potássio. 3. Salada de grãos Prepare uma salada de grãos colorida com quinoa, lentilha, legumes frescos e ervas. Esta opção é cheia de fibras, proteínas e nutrientes essenciais para garantir energia ao longo do dia. Segundo o nutricionista Fernando Castro, os grãos também promovem o controle da glicemia e o aumento da sensação de saciedade. “Por serem alimentos muito fibrosos, eles diminuem a velocidade de absorção de uma refeição, o que é bom, pois diminuem o apetite e a liberação de hormônios que nos fazem ganhar peso”, acrescenta. 4. Mix de oleaginosas Misture nozes, amêndoas e castanhas para criar um snack crocante e cheio de nutrientes. Essas oleaginosas apresentam inúmeros benefícios por serem ricas em nutrientes e gorduras saudáveis, além de saborosas. “Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica a nutricionista Natália Colombo. Bebidas como smoothie de frutas vermelhas são uma opção refrescante e saudável para consumir na praia (Imagem: marcin jucha | Shutterstock)

5. Smoothie de frutas vermelhas Prepare smoothies refrescantes com uma mistura de frutas, iogurte e gelo. Além de serem deliciosos, eles ajudam a manter a hidratação e fornecem vitaminas essenciais. Uma boa opção é fazer um smoothie de frutas vermelhas. Inclusive, os nutrientes desses alimentos congelados são eficazes da mesma forma quando estão frescos e, por isso, essa é uma alternativa saudável de bebidas refrescantes para ingerir no calor da praia. Além disso, frutas vermelhas — como morango, amoras e mirtilo — são ricas em vitamina C e antioxidantes. 6. Vegetais com homus Cenouras, pepinos e pimentões são ótimos quando servidos com homus. Esta combinação oferece uma dose de fibras, antioxidantes e proteínas vegetais. O homus é um alimento da culinária árabe feito com grão-de-bico, que atua no controle da glicemia, na regulação do intestino e no combate a inflamações no corpo.

7. Água de coco Mantenha-se hidratado com água de coco, uma opção naturalmente refrescante, cheia de eletrólitos e minerais essenciais para repor os nutrientes perdido. “Esses minerais são fundamentais para a função muscular, equilíbrio eletrolítico e saúde óssea”, explica o nutricionista Filipe Oliveira. Ainda segundo o profissional, é preciso aproveitar a abundância desse alimento no Brasil e incorporá-lo mais em nossa rotina, especialmente no verão. “A água de coco é a estrela do verão. É uma bebida supernutritiva e refrescante, que tem ótimos benefícios para a saúde”, afirma. 8. Barrinhas de cereal Uma opção conveniente e nutritiva, elas são ótimas para a praia. “As barras de cereais são ricas principalmente em fibras e carboidratos”, afirma a nutricionista Andréia Ceschin de Avelar. Segundo ela, as fibras ajudam a regular o funcionamento intestinal, já os carboidratos dão a energia.