6 curiosidades sobre as orelhas dos cachorros 

As orelhas dos cachorros não são apenas um traço estético, mas também desempenham funções importantes em sua comunicação, saúde e habilidades sensoriais, tornando-as uma parte fascinante do comportamento canino. Por isso, a seguir, confira algumas curiosidades sobre elas!

1. Variedade de formatos

As orelhas dos cães vêm em uma ampla variedade de formas e tamanhos, desde as eretas, como as do pastor alemão, até as pendentes, como as do cocker spaniel. Essas diferenças são determinadas principalmente por fatores genéticos e adaptativos à função e ambiente do animal.

2. Audição aguçada

Os ouvidos caninos possuem uma capacidade auditiva incrível, sendo capazes de captar sons em frequências muito altas ou baixas que estão além do alcance auditivo humano. Eles também podem ouvir sons a distâncias maiores do que as pessoas e são sensíveis a ruídos sutis.