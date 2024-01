5 dicas para purificar as energias para 2024

Por meio das dicas descritas no livro, Oliver Niño demonstra a importância de zelar pela nossa energia interior (Imagem: Divulgação | Edipro)

Novo ciclo e novas energias

Na obra, o autor também ressalta que a atenção com o corpo energético deve ser atrelada a outros cuidados essenciais ao corpo e à mente. “Acontece que cuidar do seu corpo energético é tão essencial quanto cuidar do seu eu físico, mental e emocional. Não importa quais sejam suas crenças religiosas ou a sua origem, a energia afeta você – e de forma muito mais profunda do que se pode imaginar” (Cura Energética, p. 17).

Limpando o corpo e a mente

Para aproveitar a vinda de um novo ciclo – e com base na obra de Oliver Niño –, aprenda a limpar corpo e mente e, assim, proporcionar um caminho tranquilo para receber o ano com uma aura revitalizada e renovada!

1. Faça uma desintoxicação energética

Há dois tipos de energia: a que existe dentro de cada pessoa e o campo áurico, que envolve o corpo como uma pele e permite sentir a energia dos outros e do entorno. Essa etapa de desintoxicação energética é semelhante a um detox alimentar, no qual são eliminados alimentos nocivos e consumidos aqueles de fácil digestão e assimilação.

2. Promova uma verdadeira limpeza energética

O autor sugere a libertação dos bloqueios energéticos, que nascem de sentimentos negativos ou situações ruins internalizadas pelas pessoas. Para que a energia se encontre no estado mais puro, a dica é fazer o processo pela manhã e à noite. Recrie seu escudo de proteção e estabeleça a intenção de liberar esses impedimentos, algo como “libero agora todos esses bloqueios e cordões energéticos que estão drenando minha energia e vitalidade”.