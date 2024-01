5 queijos com menos lactose para os intolerantes

Veja opções que costumam ser mais bem digeridas por pessoas com esse tipo de problema

O tratamento para a intolerância à lactose envolve a redução ou eliminação do consumo de laticínios ou o uso de produtos lácteos com baixo teor de lactose, além de suplementação de enzima lactase para ajudar na digestão da lactose em alguns casos.

Conforme explica a nutricionista Liz Galvão, quando a lactase não é digerida corretamente, permanece no trato gastrointestinal e pode causar uma série de sintomas desconfortáveis, como distensão abdominal, cólicas, diarreia, flatulência e náuseas.

A intolerância à lactose é uma condição digestiva na qual o organismo não consegue digerir adequadamente a lactose, um tipo de açúcar encontrado no leite e em produtos lácteos. Isso ocorre devido à deficiência ou ausência da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose em açúcares mais simples para facilitar sua absorção pelo corpo.

Queijos para intolerantes à lactose

Segundo Liz Galvão, algumas pessoas não aceitam nenhum tipo de laticínio, outras podem consumir queijos mais maturados, que têm teor menor de lactose. Isso porque eles passam por processos de fermentação, maturação ou drenagem do soro que ajudam a reduzir o teor de lactose, tornando-os mais digeríveis para pessoas intolerantes à lactose. Por isso, a seguir, confira algumas opções que contém menos lactose!

No entanto, lembre-se que a tolerância varia entre indivíduos, e é importante experimentar e observar as próprias reações ao consumir esses queijos. Em casos de intolerância severa, é recomendável buscar orientação médica para encontrar as melhores opções ou alternativas adequadas.

1. Queijos duros envelhecidos (parmesão, grana padano)

Estes queijos passam por um longo período de maturação, o que reduz consideravelmente os níveis de lactose. O parmesão, por exemplo, possui um sabor robusto e salgado, com textura granulada. Sua maturação prolongada torna-o mais fácil de digerir para intolerantes à lactose.

2. Queijos de pasta mole (brie, camembert)

Embora contenham lactose, os queijos de pasta mole geralmente possuem menores quantidades em comparação com queijos frescos. Durante o processo de maturação, as bactérias presentes neles consomem a lactose, reduzindo-a. O brie tem uma textura cremosa, sabor de nozes e suavidade, enquanto o camembert possui um sabor mais terroso e suave.

Queijo cheddar tem menor teor de lactose devido à drenagem do soro durante a produção (Imagem: HandmadePictures | Shutterstock)

3. Queijo cheddar

O Cheddar é um queijo duro, porém, com teor de lactose reduzido devido à drenagem do soro durante a produção. Ele possui um sabor forte e rico, com diferentes níveis de maturação, variando de suave a extraforte.