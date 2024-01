10 raças de cachorro que mais sofrem com o calor 

Algumas raças de cachorro têm mais dificuldade para enfrentar o calor (Imagem: Sashulity | Shutterstock) Crédito: O POVO

Algumas raças de cachorro podem ser mais suscetíveis a sofrer com o calor devido às suas características físicas específicas. Fatores como a estrutura do focinho, comprimento e densidade da pelagem, tamanho do corpo e até mesmo a adaptação natural ao clima influenciam a capacidade de um cão em lidar com altas temperaturas. Dessa maneira, é essencial fornecer cuidados extras durante o tempo quente, incluindo acesso à sombra, água fresca e evitar atividades extenuantes durante os períodos mais quentes do dia para proteger esses animais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seguir, conheça 10 cachorros que podem sofrer mais com o calor!

O nariz curto do bulldog inglês limita a capacidade de dissipar o calor (Imagem: Laurent Renault | Shutterstock) 1. Bulldog inglês O bulldog inglês possui um focinho curto e achatado, chamado braquicefalia, que dificulta a regulação da temperatura corporal por meio da respiração. Seu nariz curto limita a capacidade de dissipar o calor, tornando-o mais propenso a superaquecimento. O focinho achatado do pug causa dificuldade para ele se refrescar nos dias mais quentes (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock) 2. Pug Assim como o bulldog inglês, o pug tem um focinho achatado, o que contribui para problemas respiratórios e dificuldade em se refrescar. Isso o torna vulnerável ao superaquecimento, especialmente em climas quentes. O focinho curto e achatado do bulldog francês também gera problemas para ele enfrentar o calor(Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock) 3. Bulldog francês Com um focinho curto e achatado, o bulldog francês enfrenta desafios respiratórios semelhantes aos do bulldog inglês e do pug. Isso dificulta a termorregulação, aumentando a susceptibilidade ao calor.

A pelagem do boxer não o protege tanto do calor (Imagem: KajaHiis | Shutterstock) 4. Boxer O boxer possui uma pelagem curta e densa, que oferece pouca proteção contra o calor. Além disso, seu focinho curto limita a capacidade de resfriamento, tornando-o mais sensível a temperaturas elevadas. O pelo espesso do shih tzu pode aumentar o desconforto em climas quentes (Imagem: Michael Mong | Shutterstock)

5. Shih tzu Com uma pelagem longa e densa, o shih tzu tem dificuldade em dissipar o calor. Seu pelo espesso pode aumentar o desconforto em climas quentes, tornando-o propenso a superaquecimento. Assim como outras raças de focinho achatado, o pequinês também costuma enfrentar problemas respiratórios (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) 6. Pequinês Semelhantemente a outras raças de focinho achatado, o pequinês pode enfrentar problemas respiratórios e regulamentação inadequada da temperatura corporal em climas quentes, tornando-o mais suscetível ao calor excessivo.