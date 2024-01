3 receitas de bolos fofinhos e fáceis de fazer

Os bolos simples são ótimos para o café da manhã ou para acompanhar um delicioso lanche da tarde em família. Fofinhos e saborosos, deixam qualquer pessoa com água na boca. E o mais incrível: são fáceis de fazer e uma alternativa econômica para o dia a dia. Por isso, selecionamos 3 receitas de bolos irresistíveis para você preparar em casa. Confira!

Bolo de canela

Ingredientes

2 claras de ovo

2 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água

250 g de açúcar impalpável peneirado

1 colher de sopa de canela em pó

em pó 225 g de farinha de trigo peneirada

200 ml de leite

50 g de manteiga derretida

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o açúcar e bata novamente por mais 4 minutos. Após, transfira a mistura para um recipiente, junte a canela em pó e a farinha de trigo, alternando com o leite e a manteiga, e mexa bem. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com margarina e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com açúcar e canela em pó. Sirva em seguida.

Bolo pintadinho

Ingredientes

100 g de manteiga sem sal

1 1/2 xícara de chá de açúcar

3 claras de ovo em neve

3 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Raspas de 1 laranja

Raspas de 1 limão

Sementes de papoula a gosto

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o açúcar, a manteiga, as gemas e metade do leite e bata por 5 minutos. Adicione o restante do leite e a farinha de trigo e bata novamente para incorporar. Acrescente as claras em neve, as raspas de laranja e de limão, as sementes de papoula e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180° C até dourar. Desligue o forno, desenforme com cuidado, polvilhe com o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.