10 suplementos alimentares consumidos por quem faz musculação

No contexto dos praticantes de academia, esses suplementos são utilizados para diversos propósitos, como auxiliar no ganho de massa muscular, melhorar o desempenho atlético, acelerar a recuperação após o exercício, fornecer energia adicional, contribuir para a síntese proteica e até mesmo ajudar na perda de peso e definição muscular.

Cuidados importantes

As lojas que comercializam suplementos alimentares não exigem receita médica ou acompanhamento para a venda dos produtos. No entanto, se mal administrados, esses produtos podem causar sérios riscos à saúde. Logo, a indicação deve ser dada por um médico ou nutricionista.

“Quem faz uso de suplementos com a ajuda de um profissional não terá efeitos colaterais. O problema está no uso dos suplementos de maneira indiscriminada. A suplementação feita de maneira incorreta é prejudicial, podendo até sobrecarregar os rins ou o fígado com o excesso de minerais e proteínas. Ela serve para ajustar ou complementar uma dieta balanceada, aliada à prática de atividades”, alerta Ricardo Zanuto.

Suplementos alimentares para quem faz academia

A seguir, veja 10 tipos de suplementos alimentares bastante consumidos por frequentadores de academia!

1. Whey protein

É uma proteína derivada do soro do leite, consumida para ajudar na recuperação muscular e no ganho de massa magra. “Além disso, o whey melhora o sistema imune; é rico em aminoácidos essenciais; possui absorção rápida; possui alto valor biológico, ou seja, é um suplemento completo de proteínas necessárias ao organismo; ainda contém proteínas concentradas, livre de gorduras e com pouco carboidrato; e contribui para a manutenção e crescimento muscular”, explica a nutricionista Nathalia Sales.

Pode ser ingerido com água, leite ou adicionado a receitas. Seus benefícios incluem aumento da síntese proteica, porém, o uso em excesso e sem orientação médica pode sobrecarregar os rins.

2. BCAA (Branched Chain Amino Acids)

São aminoácidos de cadeia ramificada, essenciais para a síntese proteica e recuperação muscular. São consumidos antes, durante ou após o treino para ajudar na recuperação, mas o consumo excessivo e sem orientação médica pode causar desequilíbrio de aminoácidos.