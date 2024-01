5 receitas surpreendentes com cogumelos

Veja como esse ingrediente pode ser incorporado no cardápio para deixar as refeições ainda mais saborosas

Pensando nisso, separamos algumas receitas com cogumelos para você surpreender sua família. Confira!

Os cogumelos são verdadeiros tesouros nutricionais, repletos de benefícios para a saúde. Ricos em fibras, vitaminas do complexo B e minerais como selênio, zinco e ferro, fortalecem o sistema imunológico e promovem a saúde cardiovascular.

Macarrão com frango e cogumelos

Ingredientes

500 g de fettuccine

400 g de peito de frango cortado em tiras

200 g de cogumelos Paris fatiados

fatiados 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva e 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio-alto. Adicione o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até dourar. Retire o frango da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a colher restante de manteiga. Refogue a cebola até que fique macia e adicione o alho, cozinhando por mais 1-2 minutos. Adicione os cogumelos fatiados à frigideira e cozinhe até que estejam dourados. Despeje o caldo de galinha na frigideira e deixe ferver. Reduza o fogo para médio e adicione o frango de volta à frigideira. Despeje o creme de leite na mistura e mexa bem. Cozinhe por mais alguns minutos até que o frango esteja cozido por completo e o molho esteja levemente espesso.

Adicione o queijo parmesão ralado ao molho, mexendo até que esteja completamente incorporado. Misture o fettuccine cozido ao molho na frigideira, garantindo que a massa esteja completamente envolvida no molho. Cozinhe por mais alguns minutos para que o fettuccine absorva os sabores e sirva-o.

Bruschetta de cogumelos

Ingredientes

1 pão italiano

300 g de cogumelos Paris e shiitake limpos e fatiados

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão fresco para decorar

Modo de preparo

Comece cortando o pão italiano em fatias de cerca de 1,5 cm de espessura. Disponha as fatias de pão em uma assadeira e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 7 minutos ou até que fiquem levemente douradas e crocantes.

Enquanto o pão assa, aqueça um pouco de azeite em uma frigideira em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando até que fiquem dourados. Adicione os cogumelos fatiados à frigideira. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os cogumelos estejam dourados e liberem a maior parte de sua água. Tempere os cogumelos com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Retire as fatias de pão do forno. Disponha uma porção generosa da mistura de cogumelos sobre cada fatia e decore cada bruschetta com folhas de manjericão fresco. Antes de servir, regue um fio de azeite.