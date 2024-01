7 atividades físicas para melhorar a postura 

1. Pilates

O pilates ajuda no fortalecimento do core, melhorando a estabilidade e o alinhamento do corpo. Com os exercícios focados no controle do centro do corpo, é possível trabalhar os músculos abdominais e das costas, contribuindo para uma postura mais ereta e equilibrada.

“O pilates pode ser praticado pelos mais diferentes grupos, desde os atletas aos sedentários, do idoso ao adolescente e das grávidas aos pacientes em fase de reabilitação”, afirma Rafael Vasconcelos, fisioterapeuta e especialista em pilates.

O foco na respiração e a consciência corporal do yoga ajudam na correção de desalinhamentos posturais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Yoga

A prática regular de yoga inclui posturas que fortalecem e alongam os músculos, melhorando a flexibilidade e o alinhamento postural. O foco na respiração e a consciência corporal ajudam na correção de desalinhamentos posturais.

“As práticas físicas trabalham com exercícios de flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o objetivo de fortalecer e alongar a musculatura do corpo e melhorar a mobilidade da coluna”, explica a psicóloga e professora de yoga Laila Gadel Marinho.