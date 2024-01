4 receitas com peixes para variar o cardápio

Limpe as sardinhas e reserve. Coloque o óleo em uma panela, aqueça em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Junte o cubo de caldo de legumes, dissolvido na água fervente. Deixe cozinhar por 2 minutos. Adicione as sardinhas e cozinhe por mais 10 minutos. Coloque os tomates em uma travessa e despeje o caldo quente com as sardinhas. Sirva em seguida.

Salmão grelhado com ervas e limão (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Salmão grelhado com ervas e limão

Ingredientes

50 g de filés de salmão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de salsa picada

1/2 xícara de coentro picado

1/4 de xícara de cebolinha picada

3 talos de hortelã

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, junte a salsa, coentro e cebolinha, adicione o azeite, sal e suco de 1 limão. Mexa bem até ficar homogênea. Em seguida, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de 1 limão. Aqueça a grelha em fogo médio e regue com o azeite. Pincele o salmão com a mistura de ervas. Grelhe os filés por 5 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos. Retire o peixe da grelha e sirva.

Peixe com molho de abóbora e banana

Ingredientes

2 kg de pescada em filés

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho picado

300 g de abóbora moranga picada

picada 2 bananas cortadas em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e molho inglês a gosto

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de manjericão picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Junte a abóbora, a banana, o molho inglês, o sal e a água. Tampe a panela e cozinhe até que as bananas e a abóbora fiquem macias. Corrija o sal e deixe amornar. Depois, transfira para um liquidificador, adicione o manjericão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Tempere os filés de peixe com o sal e a pimenta-do-reino e embrulhe cada um em uma folha de papel-alumínio. Coloque em uma forma e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e sirva o peixe com o molho.