3 receitas de pães caseiros deliciosos

O pão caseiro é ótimo para servir no café da manhã ou no lanche da tarde. É também um tipo de alimento que promove uma deliciosa sensação de aconchego e vontade de reunir a família. Isso porque remete aos momentos de refeição com os entes queridos.

Em seguida, transfira a massa para uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e termine de sovar a massa. Boleie e deixe descansar por 20 minutos. Depois, divida a massa em duas porções iguais e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Após, enrole as massas como um rocambole, pincele com a clara e envolva nos flocos de cevada. Unte uma forma para pão com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão doce de abóbora (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Pão doce de abóbora

Ingredientes

75 g de abóbora descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/4 de xícara de chá de água

1 ovo

70 g de açúcar

40 g de margarina

15 g de fermento biológico fresco

150 g de farinha de trigo

Água

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a abóbora e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque a água e o ovo e bata por 30 segundos. Adicione a abóbora e bata até incorporar. Acrescente metade do açúcar e a margarina e bata por mais 1 minuto. Após, transfira a mistura para um recipiente e reserve.

Em outro recipiente, coloque o fermento e o restante do açúcar e mexa bem. Junte a mistura com a abóbora e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma forma para pão com óleo, disponha a massa sobre ela, cubra com um plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão com leite condensado

Ingredientes

Massa

1 ovo

100 ml de água

100 ml de leite

3 colheres de sopa de açúcar

550 g de farinha de trigo peneirada (aproximadamente)

10 g de fermento seco granulado instantâneo

2 colheres de sopa de margarina

1/2 colher de café de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio