3 receitas da culinária mineira sem lactose

A culinária mineira é repleta de comidas típicas saborosas que conquistam o paladar de qualquer um. No entanto, alguns de seus pratos mais famosos, como o doce de leite e a broa de fubá, não são recomendados para pessoas intolerantes à lactose, pois contêm leite na composição. Mas isso não significa que as receitas não podem ser adaptadas. Por isso, selecionamos 3 receitas tradicionais e sem lactose para você provar. Confira!

Broa de fubá (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Broa de fubá

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 1/2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

1 1/3 colher de sopa de fermento biológico

35 g de manteiga

1 colher de sobremesa de erva-doce

3/4 de xícara de chá de fubá

3/4 de xícara de chá de água

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture bem. Aos poucos, adicione a água até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinhas. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.