6 sucos para limpar o organismo após as festas de fim de ano

Os sucos são ótimos para ajudar a limpar o organismo após abusar nas comemorações de fim de ano. Isso porque eles são feitos com frutas que aceleram o metabolismo e ajudam a eliminar as toxinas. Além disso, são refrescantes, nutritivos e ideais para essa época do ano, que representa o início da volta à rotina. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sucos para você desintoxicar o corpo e começar o ano bem. Confira!

Suco de laranja com couve

Ingredientes

2 folhas de couve-manteiga

1 laranja com bagaço

Suco de 1 laranja

1 pitada de gengibre em pó

200 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com hortelã (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock)

Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1 colher de chá de raspas de limão

1 colher de sopa de hortelã

200 ml de água de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as raspas de limão e as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Depois, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e as raspas de limão e sirva em seguida.

Suco de maracujá com couve

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga

3 colheres de sopa de polpa de maracujá

1/2 cenoura picada

200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de limão com alcachofra

Ingredientes

Suco de 1 limão

1 alcachofra cozida

300 ml Água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a alcachofra, a água e o suco de limão e bata até ficar homogêneo. Após, transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.