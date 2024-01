3 receitas de torta de liquidificador vegetariana

Torta de espinafre com cogumelo e tofu (Imagem: Elena Zajchikova | Shutterstock) Crédito: O POVO

Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, a torta é sempre uma boa pedida para quem deseja saciar a fome com um prato diferente e prático. E, se você segue a dieta vegetariana, esse alimento é versátil e combina com diversos recheios, o que possibilita uma refeição gostosa e sem ingredientes de origem animal. Por isso, selecionamos 3 receitas de tortas vegetarianas irresistíveis que você precisa experimentar. Confira! Torta de espinafre com cogumelo e tofu Ingredientes Massa 300 g de grão-de-bico

30 ml de azeite

30 g de farinha de arroz

Azeite para untar Recheio

300 g de folhas de espinafre picadas

2 cebolas descascadas e picadas

3 dentes de alho descascados e amassados

8 cogumelos Paris fatiados

350 g de tofu

Suco de 1 limão

15 g de farinha de grão-de-bico

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com azeite, disponha a massa sobre ela, cobrindo o fundo e as laterais e, com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Desligue o forno e reserve. Recheio e montagem Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Acrescente os cogumelos e refogue por mais 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o tofu, o azeite, o suco de limão, a farinha de grão-de-bico, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um creme homogêneo. Junte com o espinafre, misture e disponha sobre a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida. Torta de legumes Ingredientes 1/2 xícara de chá de cenoura descascada, picada e cozida

1/2 xícara de chá de abobrinha descascada , picada e cozida

, picada e cozida 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis cozido e picados

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o óleo vegetal, a água, o sal e a pimenta-do-reino e bata bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Em um recipiente, coloque os legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha metade da massa sobre ela, coloque os legumes e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Torta de abóbora (Imagem: Freepik | Freepik) Torta de abóbora Ingredientes Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de óleo

1 pitada de sal Recheio 500 g de abóbora descascada, picada e cozida

descascada, picada e cozida 50 g de coco ralado

100 ml de leite de coco

1 pitada de canela em pó

2 colheres de sopa de açúcar Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até ficar homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com óleo vegetal e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e reserve.