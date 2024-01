8 dicas para o gato não arranhar o sofá

Oferecer alternativas adequadas pode ajudar a desencorajar o comportamento indesejado do animal

Os gatos têm um comportamento natural de arranhar para várias finalidades, incluindo a marcação do território, afiação das garras e alongamento muscular. O sofá muitas vezes se torna alvo de arranhões devido à sua textura e posição na casa, que pode ser percebida como um ótimo local para exercer esses comportamentos. Além disso, o ato de arranhar também ajuda a remover as camadas externas das garras, mantendo-as afiadas e saudáveis.

Para evitar que os gatos desenvolvam o hábito de arranhar o sofá, é importante fornecer alternativas adequadas. Por isso, a seguir, confira 8 dicas para driblar esse tipo de comportamento!

1. Arranhador adequado e atraente

Gatos têm um instinto natural de afiar as garras e marcar território. Oferecer um arranhador adequado e atrativo pode desviar a atenção do animal. Escolha uma opção com texturas diferentes, como sisal, carpete ou madeira, e coloque-o em um local visível e acessível para o gato.