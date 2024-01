7 drinks para as festas de Ano-Novo

Comemorar a chegada do Ano-Novo com família e amigos pode ficar ainda mais especial com bons drinks. Fáceis de preparar, essas bebidas são deliciosas e muito bonitas – algo que vai agradar os olhos e o paladar dos seus convidados. A seguir, confira algumas receitas sugeridas pelo mixologista Gui Jaroschy e pelo head bartender Denis Giuliani, do IRENE BAR – Hotel Savoy da rede Rocco Forte Hotels.

Jasmine Margarita

Ingredientes

20 ml de tequila

10 ml de suco de limão fresco

4 colheres de sopa de chá-verde de jasmim

100 ml de água

100 ml de suco de romã

2 colheres de sopa de açúcar

2 gotas de bitters de laranja

Gelo a gosto

1/ 2 rodela de laranja e 1 rodela de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, retire do fogo e adicione o chá-verde de jasmim. Tampe e deixe descansar por 8 minutos. Retire o chá da panela, acrescente o suco de romã, o açúcar e mexa até dissolver completamente. Em seguida, transfira a mistura em uma coqueteleira, junte a tequila, o suco de limão, as gotas de bitters, as pedras de gelos e agite bem. Disponha o drink em um copo e decore com as rodelas de laranja e limão. Sirva em seguida.

Scent of Woman

Ingredientes

60 ml de whisky

15 ml de suco de limão fresco

15 ml de xarope de açúcar

Gotas de bitters de laranja, espuma de lavanda e pedras de gelo a gosto

Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a espuma de lavanda e as gotas de bitters. Agite bem, coe o gelo do copo e agite novamente. Despeje o coquetel em um copo, adicione gelo e cubra com a espuma de lavanda. Junte as gotas de bitters e decore com as raspas de laranja. Sirva em seguida.