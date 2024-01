5 simpatias para ter sorte e prosperidade no Ano-Novo

Aprenda rituais para afastar as energias negativas e começar o ano com o pé direito

Compre um quartzo rosa, deixe-o submerso em água e sal grosso de um dia para o outro. No dia seguinte, depois de passá-lo em água corrente, deixe-o exposto ao sol durante, no mínimo, uma hora. Use esse quartzo rosa na virada do ano, mantendo-o na bolsa ou na cabeceira da cama durante 2024.

2. Simpatia para garantir dinheiro

Aproveite essa fase de reinício (começo do ano), e esfregue manjericão em pó, canela e gotas de essência de almíscar na carteira. Deixe-a no sol por algumas horas, assopre em todas as direções o excesso do pó. Use a carteira normalmente para garantir dinheiro durante todo o ano.

Simpatia de maçã com folha de mamona atrai novos começos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

3. Simpatia para novos começos

Corte uma fatia de uma maçã grande e bem vermelha, de modo que apareça a estrelinha formada pelas sementes. Coloque-a sobre uma folha de mamona apoiada em um prato branco e virgem. Leve para fora de sua casa, perto da porta de entrada. Se você morar em apartamento, coloque no parapeito de uma janela. Despeje sobre a maçã um pouco de vinho com canela e açafrão em pó.

4. Simpatia para atrair sorte

Em uma sexta-feira, separe folhas de manjericão e meio quilo de canjica. Cozinhe primeiramente a

canjica em água e, depois, coloque as folhas de manjericão. Após seu banho normal, despeje sobre seu corpo a infusão acima e deixe secar naturalmente.

Atenção: esse banho deve ser tomado nas primeiras horas da manhã, durante 3 sextas-feiras seguidas.