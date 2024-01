3 amuletos para atrair sorte e proteção em 2024

Os amuletos são objetos ou figuras que podem atrair coisas boas, como sorte e amor, ou proteger contra o mal, feitiços, doenças e energias negativas. Eles podem ter diferentes representações e são utilizados em diversas culturas. As histórias envolvendo os amuletos vem de milhares de anos e foram difundidos pelos antigos egípcios, que os usavam para proteção.

O Ano-Novo está chegando, então, escolher uma opção para atrair o que você deseja é uma ótima ideia. “Com o objetivo de te ajudar a canalizar, se proteger, atrair sorte e limpar suas energias, você poderá escolher um amuleto para 2024, aquele que combine mais com o que você deseja para o próximo ano”, aponta a astróloga Yara Vieira, do Astrocentro.

1. Amuleto para usar no ambiente de trabalho

Um ambiente que muitas das vezes é tóxico e que necessita de um amuleto é o trabalho. Afinal de contas, é onde as pessoas se reúnem para exercer uma função, o que abre brechas para todo tipo de situação. Entretanto, é no trabalho que temos o anseio pelo crescimento e a execução de nossos projetos. Assim sendo, é importante contar com o auxílio dos amuletos para que, no próximo ano, você tenha os resultados que deseja.