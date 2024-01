Horóscopo mensal: previsão completa de janeiro para os 12 signos

Em janeiro, Vênus começa o mês em um aspecto desafiador com Saturno, indicando complicações nos relacionamentos (Imagem: Net Vector | Shutterstock) Crédito: O POVO

O mês se inicia com Capricórnio e Urano favorecendo a organização e a maturidade, algo ótimo para mudanças práticas. Perto do dia 20, o Sol em Aquário alinhado com Plutão indica imprevistos e mudanças repentinas, mas que trazem transformações e desapegos necessários para o crescimento individual e coletivo. Mercúrio, ao começar o mês em conjunção com Marte e em tensão com Netuno, dificulta a organização dos pensamentos, porém isso melhora depois do dia 2. Tendência a ilusões Vênus começa o mês em um aspecto desafiador com Saturno, indicando complicações nos relacionamentos, mas essa tendência suaviza na metade do mês. Por sua vez, Marte em conjunção com Netuno durante todo o mês pede cautela para evitar desilusões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Porém, no início do mês, faz uma quadratura com Netuno, indicando tendência a ações precipitadas e equivocadas que levam a desilusões e frustrações, pedindo cautela antes de agir e tomar decisões.

Lembre-se sempre que cada pessoa irá sentir essas tendências de forma mais ou menos intensa de acordo com o próprio Mapa Astral. Após uma fase transformadora em seus relacionamentos, os arianos terão mais otimismo e viverão momentos prazerosos com seu par (Imagem: marrishuanna | Shutterstock) Áries Energia geral O início do mês será marcado pela colheita dos resultados de toda energia que empreendeu em sua vida, especialmente em relação ao que quer para o seu futuro. Tenderá a ser um período favorável para que boas oportunidades de crescimento apareçam. Depois, você viverá o momento de descentralizar a energia e reforçar os laços de amizade com pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você. Entretanto, poderá se sentir mais confuso(a) e sem clareza sobre o que quer. Evite tomar decisões precipitadas. Relacionamentos Após uma fase transformadora em seus relacionamentos, você terá mais otimismo e viverá momentos prazerosos em viagens ou atividades fora da rotina com seu par. Porém, poderá enfrentar alguns desafios no início do mês que trarão a sensação de limitação e insegurança. Depois, os desafios estarão relacionados ao excesso de expectativa em relação ao outro, o que poderá gerar frustração. Trabalho e Dinheiro Sua vida profissional receberá bastante do seu foco neste mês, sendo importante que você canalize bem essa energia para colher os resultados que busca. Organize-se e esteja consciente do que realmente quer, assim evitará entrar em disputas desnecessárias. O momento será propício para receber o reconhecimento de seus superiores ou pessoas que admira, além da possibilidade de novas oportunidades, mudanças e muito crescimento. Aproveite esta oportunidade com consciência. A carreira será a área da vida que receberá mais da atenção dos nativos de Touro (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Touro Energia geral Este tenderá a ser um mês movimentado, com bastante crescimento, pois você estará com mais energia para se dedicar aos seus sonhos, para fazer algo que te realiza e te conecta com suas verdades. Será um momento de expansão, de ir além do que é conhecido e explorar novos lugares e caminhos. Entretanto, procure manter os pés no chão. Evite agir no calor das emoções e tomar decisões precipitadas, pois tenderá a se iludir. Relacionamentos Você vivenciará experiências transformadoras em seus relacionamentos neste mês, afinal entrará em contato com o lado obscuro da sua alma para que possa ressignificar suas dores. Será possível que se depare com sentimentos de insegurança, cobrança e rigidez no início do mês. Procure não se deixar levar pelo pessimismo e compreenda este período como uma possibilidade de tomar consciência de comportamentos nocivos que precisam ser modificados. Trabalho e dinheiro A carreira será a área da sua vida que receberá mais da sua atenção. Dedique-se, especialmente no início do mês, ao que quer concretizar, com bastante consciência, senso prático e de realidade. Caso contrário, poderá desperdiçar sua energia em diversas coisas diferentes sem realizar nenhuma com o devido empenho. Atente-se à possibilidade de cometer alguns enganos, criar muita expectativa em relação a algo ou ser enganado(a) por alguém.

Será um mês importante para os geminianos se desapegarem de tudo o que está gerando sofrimento e incômodo (Imagem: marrishuanna | Shutterstock) Gêmeos Energia geral Após um período desafiador, você iniciará o mês com mais otimismo e crescimento. Será o momento de se movimentar em direção ao que te traz alegria, sair da rotina, viajar ou iniciar um curso, seja na área de autoconhecimento, espiritualidade ou no eixo acadêmico. Mês importante para desapegar de tudo o que está gerando sofrimento e incômodo e seguir em busca do que faz sentido para você. Relacionamentos O início do mês demandará maior equilíbrio em seus relacionamentos para compreender as necessidades e as limitações do outro. Será importante ter cuidado com a tendência em deixar a insegurança tomar conta e se anular para corresponder ao que o outro quer. Sentimentos de autocobrança e menos-valia tenderão a surgir. Não se deixe levar por eles e busque seu senso crítico para encontrar o equilíbrio.