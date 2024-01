4 dicas para ajudar a reduzir a dor no joelho 

Médico ensina algumas medidas simples para ajudar a aliviar o incômodo nessa região do corpo

Conforme explica o médico, de forma geral, os desconfortos que surgem no joelho durante ou após uma atividade física e desaparecem por si só são classificados como dores pós-exercício. Assim, não costumam indicar problemas graves e são, muitas vezes, considerados normais.

O joelho é uma das articulações mais complexas e importantes do corpo humano, sendo responsável por suportar o peso corporal e permitir uma variedade de movimentos, como flexão, extensão e rotação. Sua complexidade anatômica, composta por ossos, cartilagens, ligamentos, tendões, músculos e a presença de estruturas como a rótula, o torna vulnerável a diversas condições dolorosas.

“O princípio RICE (Rest-Ice-Compression-Elevation) é uma primeira linha de defesa comum e pode ajudar a reduzir a dor aguda no joelho, além do inchaço e da inflamação que geralmente a acompanham, independentemente da causa”, explica o médico.

Faça compressas com gelo na área afetada pelo menos três vezes por dia durante cerca de 20 minutos;

Enquanto fizer isso, é indicado elevar a perna para que a gravidade possa ajudar a diminuir qualquer inchaço presente na articulação e no membro. “Você também pode apoiar a perna sempre que estiver sentado durante o dia”, diz o médico;

Utilize uma compressão moderada ou uma bandagem ao redor do joelho para ajudar a empurrar o inchaço para fora da área. “Certifique-se de que a compressão seja confortável e não esteja muito apertada para evitar interromper a circulação no joelho”, ressalta o Dr. Marcos Cortelazo.

O uso de uma joelheira também pode ajudar a amenizar a dor no joelho e adicionar suporte às estruturas danificadas na articulação. “Contudo, há evidências mínimas que apoiam o uso de joelheiras para outras condições que causam dor no joelho, como osteoartrite ou degeneração do menisco. Então, a orientação de um médico é importante”, diz o especialista.