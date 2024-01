Com suas suculentas sementes, a romã adiciona não apenas um toque de frescor e sabor vibrante às receitas, mas também simboliza a prosperidade que esperamos no novo ano. Sendo assim, confira 3 receitas com romã para atrair abundância!

Frango assado ao molho de romã com batatas

Ingredientes

1 frango inteiro limpo e sem miúdos

4 batatas descascadas e cortadas em pedaços

1 cebola cortada em fatias

3 dentes de alho picados

1 xícara de chá de suco de romã

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Sementes de romã para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, coloque sal, pimenta-do-reino, azeite de oliva e alho e misture. Esfregue esse tempero sobre o frango, garantindo que ele esteja bem revestido. Coloque o frango no centro de uma assadeira grande e espalhe as batatas ao seu redor. Depois, adicione as fatias de cebola.

Em outra tigela, misture o suco de romã, o caldo de galinha e o mel. Despeje metade desse molho sobre o frango e sobre as batatas. Leve a assadeira ao forno pré-aquecido a 200°C e asse por aproximadamente 1 hora, ou até que o frango esteja dourado e as batatas estejam macias.

Durante o cozimento, regue o frango e as batatas com o restante do molho de romã a cada 20-30 minutos para garantir um sabor uniforme. Após terminar de assar, decore o prato com alecrim fresco e romã antes de servir.

Musse de romã

Ingredientes

2 xícaras de chá de suco de romã

24 g de gelatina sem sabor

1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

Sementes de romã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, aqueça 1 xícara de chá de suco de romã e dissolva a gelatina. Em uma tigela grande, misture a gelatina dissolvida, o restante do suco de romã e o açúcar. Em uma batedeira, bata o creme de leite até ficar firme e adicione à mistura de romã, incorporando delicadamente. Despeje a mistura em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse esteja firme. Decore com sementes de romã antes de servir.

Salada de romã e nozes (Imagem: Maria_Usp | Shutterstock)

Salada de romã e nozes

Ingredientes

Sementes de 1 romã

1 xícara de chá de nozes tostadas

2 xícaras de chá de rúcula

2 xícaras de chá de espinafre

2 xícaras de chá de alface

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de romã, as nozes e as verduras. Em uma tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva como acompanhamento em momentos especiais.