3 banhos para atrair saúde, amor e prosperidade em 2024

1. Banho para saúde

Ingredientes

2 gotas de óleo essencial de neroli

2 gotas de óleo essencial de lavanda

2 gotas de óleo essencial de patchouli

Água quente

1 cristal de quartzo

Como fazer

Em um recipiente com água quente, coloque o óleo essencial de neroli curativo mente-corpo, o óleo de lavanda para relaxamento e o óleo de patchouli. Coloque um cristal de quartzo na água para ampliar sua intenção e deixe por 1 hora.

“Pergunte ao seu corpo o que ele precisa para ser saudável e permita que as respostas cheguem a você na forma de imagens ou palavras. Visualize-se passando um tempo na natureza. Observe como essas coisas o fazem se sentir e pergunte ao seu Eu Superior se há algo que o ajudará a dominar a resistência às mudanças”, explica Kélida.

Despeje o banho do pescoço para baixo após o banho de higiene e seque-se com uma toalha limpa, dando suaves batidas. Prefira, após o banho, usar roupas claras e afirme: “Minha saúde é minha prioridade e estou ansioso para cuidar de meu corpo.”

Os óleos essenciais podem ser usados nos banhos energéticos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Banho para conquistar um amor

Ingredientes

1 gota de óleo essencial de lavanda

1 gota de óleo essencial de jasmim

1 gota de óleo essencial de neroli

1 gota de óleo de rosas essencial de vermelhas

Água quente

1 Cristal rodocrosita

Como fazer

Em um recipiente com água quente, coloque o óleo essencial de lavanda para a paz, o óleo de jasmim para autoconfiança, o óleo de neroli para sedução e o óleo de rosa vermelha e misture. Coloque um cristal de rodocrosita na água do banho e deixe por 1 hora. Depois de seu banho de higiene, despeje a mistura do pescoço para baixo e seque-se com uma toalha limpa em suaves batidas pelo corpo.

Quando terminar, a espiritualista explica que é bom repetir a seguinte frase: “Minha vida é uma aventura e eu sou o amor”. Peça a seus guias espirituais mais orientação, perceba todas as informações que te chegarem nas próximas horas.