5 filmes de Natal para assistir com a família

Bom, seja qual for o seu perfil, uma boa dica para assistir aos filmes da época é começar pelos clássicos, como ‘Esquecerão de Mim’ e ‘O Grinch’, duas obras que não podem faltar na lista de qualquer cinéfilo de Natal. Para escolhas mais contemporâneas, novos lançamentos como ‘Trocados’, estrelado por Jennifer Garner, e ‘A Batalha de Natal’, com o icônico ator Eddie Murphy, podem ser excelentes opções.

1. Trocados (2023)

‘Trocados’ narra a história de uma família que tem que resolver os seus problemas para recuperar os seus corpos trocados (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dos clássicos natalinos em família, ‘Trocados’ é uma comédia que gira em torno dos ‘Walker’, um casal que luta para manter os costumes da família mesmo com os filhos adolescentes crescendo e ficando independentes.

No entanto, o esforço tem o efeito reverso e dá início a uma crise no grupo. Assim, no dia mais importante de suas vidas, eles são atingidos por um raro evento cósmico que faz com que pais e filhos troquem de corpos. Então, eles precisam resolver os seus problemas em equipe para reverter a situação.

Onde assistir: Netflix.

2. A Batalha de Natal (2023)

‘A Batalha de Natal’ conta a história de um vizinho que faz de tudo para ganhar a competição de melhor decoração (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Dirigido por Reginald Hudlin, a trama dessa aventura cômica segue Chris (Eddie Murphy), um pai de família que está determinado a vencer o concurso anual de decoração de Natal da vizinhança. Para isso, ele se dispõe até mesmo a fazer um acordo com uma elfa, chamada Pepper (Bell).