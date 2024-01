7 emergências médicas comuns no fim de ano e dicas para evitá-las

As festas de fim de ano trazem consigo a magia da celebração, alegria e união. No entanto, é crucial lembrar que, em meio à euforia festiva, a segurança e o cuidado pessoal não devem ser negligenciados. Evitar que a diversão se transforme em visitas indesejadas ao pronto-atendimento ou hospital é uma responsabilidade compartilhada.

Os compromissos sociais, as viagens, as expectativas e as mudanças na rotina podem ter muitos impactos na saúde. “Podemos citar, por exemplo, alimentação excessiva, consumo de álcool, acidentes domésticos e de trânsito, estresse e até mesmo depressão, que contribuem para a elevação das ocorrências médicas durante essa época do ano”, alerta o Prof. Dr. Bruno M. Pereira, coordenador da Cirurgia do Trauma do Hospital São Luiz Campinas.

Tipos de emergências

O Prof. Dr. Bruno M. Pereira destaca que é necessário separar as emergências mais comuns conforme a faixa etária. “Para as crianças, temos o período de férias escolares, quando é comum aumentar o número de acidentes domésticos como queimaduras com fogos de artifício, quedas e afogamentos, além de quadros de insolação e intoxicação”, destaca o médico. “São situações que podem ser prevenidas com supervisão e atenção dos pais”, complementa.