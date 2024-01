Veja os encantos milenares e espirituais de Jerusalém

Jerusalém, a cidade sagrada, é um local de profunda importância histórica e religiosa, sendo um dos destinos mais emblemáticos do mundo. Localizada no coração de Israel, é uma metrópole que se desdobra em camadas de história que remontam a milênios. A cidade é reverenciada por três das principais religiões do mundo: o Judaísmo, o Cristianismo e o Islã.

Encontro de religiões

O Monte do Templo é um ponto considerado um dos locais mais sagrados do Judaísmo, assim como o Muro das Lamentações, um local de peregrinação e oração para judeus de todo o mundo. A cidade antiga de Jerusalém é um labirinto de ruelas estreitas e vielas de paralelepípedos, que abriga uma infinidade de locais religiosos e históricos, incluindo a Igreja do Santo Sepulcro, onde a tradição cristã acredita que Jesus foi crucificado e sepultado.

Já o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa são pontos sagrados para os muçulmanos. A cidade antiga de Jerusalém é uma maravilha arquitetônica, com suas muralhas antigas e edifícios de pedra calcária que emanam uma atmosfera mística.