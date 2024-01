3 receitas de farofa vegana para o Natal

Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura ralada e as castanhas-do-pará, refogando por 5 minutos. Acrescente a farinha de mandioca, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Refogue até a farinha dourar. Finalize com a salsinha picada e sirva.

Natal é sinônimo de mesa farta, repleta de delícias que agradam a todos os paladares. E quando se trata de inclusão e sabor, as farofas veganas ganham um destaque especial. Versáteis e irresistíveis, elas se encaixam perfeitamente no espírito natalino, trazendo um toque de criatividade e carinho para a sua ceia. Por isso, confira 3 receitas de farofa vegana que prometem encantar seus convidados e trazer ainda mais alegria para esta época tão especial!

Farofa de banana com nozes

Ingredientes

3 bananas maduras cortadas em rodelas

1 xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola-roxa picada

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira a fogo médio, aqueça o azeite e doure a cebola-roxa. Adicione as bananas e as nozes, refogando até que as bananas fiquem douradas. Junte a farinha de mandioca e o sal, misturando bem. Refogue até a farinha ficar dourada. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.