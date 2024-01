5 receitas fits deliciosas para um brunch de Natal

Pensando nisso, a nutricionista Tatiane Schallitz, do Instituto Nutrindo Ideais e graduada pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), traz dicas de receitas para um brunch de Natal fit. Confira!

Durante as festas de fim de ano, uma das maiores alegrias é encontrar deliciosas iguarias em qualquer lugar que você vá. No entanto, para aqueles que seguem uma dieta e desejam desfrutar dos sabores festivos sem comprometer seus objetivos, a escolha ideal é optar por versões saudáveis e funcionais das receitas.

Benefícios

Essa rabanada é uma opção saudável e deliciosa para as festas. O pão integral adiciona fibras, enquanto a canela não só realça o sabor, mas também pode ter propriedades antioxidantes e digestivas. A escolha de ingredientes veganos e a moderação no uso de toppings adicionam um toque mais nutritivo à receita. Aproveite sua rabanada!

Pão de abobrinha

Ingredientes

1 1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal marinho fino

1 colher de chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de cardamomo em pó

1/4 de colher de chá de noz-moscada em pó

3/4 de xícara de chá de açúcar de coco

3/4 de xícara de chá de purê de maçã sem açúcar

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de gotas de chocolate sem leite

Modo de preparo

Reúna a abobrinha ralada em uma toalha de cozinha limpa. Sobre a pia, junte as bordas da toalha e esprema a abobrinha para retirar o máximo de umidade possível. Reserve. Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio, o sal marinho, a canela, o cardamomo e a noz-moscada.

Em uma tigela média, misture o açúcar de coco, o purê de maçã, o óleo e o extrato de baunilha. Adicione essa mistura líquida à tigela maior com a mistura de farinha. Adicione a abobrinha espremida na massa com as nozes e as gotas de chocolate. Misture bem até que estejam uniformemente distribuídos.

Transfira a massa para uma forma de pão de 8×4, forrada com papel-manteiga. Nivele o topo. Bata a forma cheia na superfície para assentar completamente a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 70 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire o pão de abobrinha do forno e deixe esfriar na forma sobre uma grade.

Benefícios

Esta receita de abobrinha não apenas agrada ao paladar, mas também oferece benefícios nutricionais substanciais. A abobrinha ralada adiciona uma umidade delicada e nutrientes essenciais à mistura. A farinha de aveia, rica em fibras, traz uma dimensão mais saudável, enquanto o purê de maçã sem açúcar contribui para a doçura natural e nutrientes adicionais. O óleo de coco, uma escolha mais saudável de gordura, complementa a textura e intensifica o sabor.