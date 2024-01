Veja como a massa muscular é importante para garantir mobilidade

Manter músculos firmes e um corpo ágil não é um objetivo apenas de atletas profissionais; é algo almejado por todos. O que talvez você não saiba é que os benefícios de manter uma boa quantidade de massa muscular vão muito além da estética. Acredite ou não, ela desempenha um papel fundamental na sua mobilidade diária. Ter músculos fortes não apenas molda seu físico, mas também contribui para um movimento mais fluido e uma vida cotidiana mais fácil, livre de dores desnecessárias.

Por que a mobilidade importa?

A mobilidade desempenha um papel crucial no funcionamento do corpo, influenciando diversos aspectos da saúde e do bem-estar. Segundo o Dr. David Gusmão, ortopedista e especialista em quadril, a sua principal função é permitir que articulações e músculos tenham uma amplitude de movimento adequada em todas as direções.

“A mobilidade é essencial para movimentos mais complexos, como exercícios físicos e até mesmo para atividades diárias simples como levantar objetos, alcançar prateleiras e agachar-se. Além disso, uma boa mobilidade reduz o risco de lesões, pois, quando as articulações têm uma amplitude completa, há menos probabilidade de ocorrerem tensões indevidas nos músculos e ligamentos durante as atividades físicas. Se a base não está sólida, a estrutura toda fica comprometida”, explica o especialista.