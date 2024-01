5 dicas para desintoxicar a mente para 2024

Fadiga;

Alterações de peso;

Dores de cabeça;

Dores no estômago;

Imunidade baixa;

Insônia.

“Em paralelo, uma mente cansada também pode apresentar sintomas emocionais como irritabilidade, ansiedade, depressão, estresse, desmotivação, desânimo, impaciência, entre outros”, explica Vanessa Gebrim.

Criar expectativas reais evita frustrações

A psicóloga destaca que é importante criar expectativas realistas e coerentes, alinhadas ao projeto de vida individual. Sua abordagem destaca a necessidade do estabelecimento de metas alcançáveis como fundamentais para preservar o equilíbrio mental e físico.

“Se não der certo e as coisas não acontecerem do jeito que espera, é importante encarar a frustração. E não deixe que o medo te paralise. Gerenciar a ansiedade também é importante, assim como evitar a comparação com os outros”, aconselha a psicóloga.

Reconhecer as próprias emoções ajuda a reduzir a sobrecarga mental (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Maneiras de desintoxicar a mente

Para te auxiliar a desintoxicar a mente e iniciar 2024 com a mente leve e pronta para novos desafios, Vanessa Gebrim lista 5 hábitos fundamentais. Confira!

1. Invista em autoconhecimento

Segundo a especialista, cultivar boas relações é um dos caminhos para manter a mente saudável. “Podemos entender este termo de desintoxicar a mente como um afastamento necessário. Muitas vezes, não nos damos conta do quanto uma pessoa, um lugar ou um sentimento nos faz mal. O reconhecimento de tudo isso é possível a partir do momento em que nos propomos a praticar o autoconhecimento e a investir em nosso desenvolvimento pessoal. Distanciar-se é justamente criar um tempo e um espaço entre você e as situações ruins”, explica.