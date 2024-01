Descubra as belezas naturais e culturais das Ilhas Maurício

As Ilhas Maurício, situadas no Oceano Índico, são um verdadeiro paraíso tropical com águas cristalinas que convidam a desfrutar das praias da região. Com um clima tropical durante todo o ano, o arquipélago é um destino popular para aqueles em busca de férias exóticas. As ilhas são conhecidas por sua diversidade cultural, resultado da influência de várias culturas, incluindo a indiana, africana, francesa e chinesa, que moldaram sua identidade.

Vista de tirar o fôlego

Localizada a cerca de 800 km da costa africana, a beleza natural das Ilhas Maurício é impressionante, com paisagens que variam de praias paradisíacas a montanhas, sendo que um dos principais destaques é o famoso pico de montanha Le Morne, que é Patrimônio Mundial da UNESCO e oferece uma vista panorâmica da região. As atividades ao ar livre são abundantes, desde mergulho com snorkel e mergulho com cilindro em recifes de corais até trilhas e passeios de barco para explorar as ilhas circundantes.

