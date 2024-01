7 principais vacinas para viagens internacionais e nacionais

Mais de 100 países fazem essa exigência. Entre eles, estão: África do Sul, Austrália, Bahamas, China, Costa Rica, Egito, Fiji, Filipinas, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, México, Tailândia, Curaçao, Catar e Zimbábue. Também é necessário fazer o Certificado Internacional de Vacinação para ser apresentado antes do embarque.

Planejar uma viagem é muito mais que definir o destino e fazer as malas. É preciso estar atento às exigências sanitárias de cada país ou cidade que deseja visitar. Por isso, confira as vacinas mais exigidas para os principais roteiros procurados pelos brasileiros!

2. Poliomielite

A poliomielite foi erradicada do Brasil. Desde 1990, o país não registra nenhum caso. No entanto, a recomendação do Ministério da Saúde e da Anvisa é que os brasileiros que tenham como destino países em que há surto ou epidemia da doença, como Afeganistão, Nigéria, Paquistão e Somália, se vacinem antes de viajarem. “O ideal é que você tome sua dose com, no mínimo, 4 semanas de antecedência”, informa a médica.

3. Tríplice viral

O sarampo é uma doença infecciosa viral aguda, transmissível e extremamente contagiosa. É prevenível por meio da vacina tríplice viral, que protege também contra a caxumba e a rubéola. Para o indivíduo estar adequadamente imunizado, são necessárias duas doses após 12 meses de vida. Segundo Lorena Faro, ela deve ser tomada a, pelo menos, 15 dias da viagem.

4. Meningite

Vale listar que essa vacina é de extrema importância, pois a meningite é uma doença grave e facilmente transmitida por gotículas e meios simples de contato, além de ser exigida para a entrada na Arábia Saudita e Líbia.

A vacina contra hepatite A deve ser tomada até 10 dias antes da viagem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Hepatite A e B

Indicadas para quem vai para a Índia e outros países asiáticos, além de cidades litorâneas com saneamento básico precário, assim como o imunizante contra febre tifoide. A hepatite A deve ser tomada até 10 dias antes da viagem e a hepatite B contempla um esquema que constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.

6. Gripe

Não é uma vacina exigida, mas que previne as pessoas de complicações ocasionadas pelo vírus Influenza e deve ser realizada anualmente. Além da versão padrão trivalente e quadrivalente, existe um imunizante com maior proteção contra a gripe para idosos, a Efluelda.