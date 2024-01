9 livros para desbravar grandes aventuras

As narrativas envolventes dos livros de aventura têm o poder de cativar a cada página. Seja ficção ou não, as obras convidam para embarcar em uma jornada, apresentam emoção e, por vezes, reviravoltas e personagens intrigantes. Para os leitores que buscam enigmas ou simplesmente apreciam uma boa história de aventura, segue uma seleção de 9 livros que prometem satisfazer o espírito aventureiro literário!

2. Cães da Amazônia

“Cães da Amazônia” narra a aventura de um homem que arrisca a sua vida para encontrar a filha na Amazônia (Imagem: Reprodução digital | Citadel)

Esta é uma aventura rodeada de mistérios no coração da Amazônia. Depois de ser demitido do cargo que ocupou por quase toda a vida, Antônio descobre que a filha, uma bióloga ativista, foi sequestrada na Floresta Amazônica. Sem pensar duas vezes, ele decola para Alter do Chão disposto a enfrentar sozinho todos os perigos para salvar a única família que lhe resta. Corrupção, tráfico de madeira ilegal, contrabando e exploração dos povos originários são alguns dos temas presentes na obra.

3. Sozinho ao redor do mundo

“Sozinho ao redor do mundo” é um clássico de literatura de viagens (Imagem: Reprodução digital | Edipro)

Um clássico da literatura de viagens, este livro é um relato de Joshua Slocum, um marinheiro canadense, e a façanha dele ter sido o primeiro ser humano a dar a volta ao mundo sozinho, no veleiro Spray. O aventureiro esteve no Brasil em 1887, quando teve a embarcação naufragada na costa do Paraná. Publicada pela primeira vez em 1900, esta obra é uma narrativa sobre superação e aventura. A edição conta ainda com prefácio de Lars Grael e Murillo Novaes.

4. Lendas Brasilis

“Lendas Brasilis” apresenta seis contos do folclore brasileiro (Imagem: Reprodução digital | Viseu)

Quais seriam as consequências para a selva tropical se um dia os pés do Curupira ficassem para frente? O que você faria se acordasse de madrugada e se deparasse com um fogaréu no seu quintal enquanto os entes fantásticos da floresta aparecem magicamente na sua sala? Conflitos, mistérios e muitas aventuras estão condensados em seis contos do folclore brasileiro que transportam os leitores para as regiões bucólicas e nostálgicas do Brasil.