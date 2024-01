5 sobremesas com maçã para atrair sucesso no Ano-Novo

Apesar das crenças populares, as maçãs têm ação no campo energético dos seres humanos; por isso, são tão utilizadas na composição dos pratos de fim de ano. Afinal, combinar as tradicionais simpatias com um delicioso prato é a forma perfeita para atrair o que se deseja e ainda aguçar o paladar.

Maçã recheada com nozes

Ingredientes

Maçã

6 maçãs

Manteiga para untar e pincelar

Farofa

1 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de uva-passa preta sem sementes

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

4 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de farinha de rosca

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as tampas das maçãs e, com o auxílio de uma colher, retire o miolo, formando copinhos. Após, descarte as sementes e corte o miolo em cubos. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da farofa e os pedaços de maçã e misture bem. Recheie as maçãs com a mistura, tampe e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga. Finalize pincelando com a manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Pavê de maçã

Ingredientes

395 g de leite condensado

condensado 3 xícaras de chá de leite

2 gemas de ovo

3 colheres de sopa de amido de milho

5 maçãs sem sementes, descascadas e fatiadas

500 g de bolacha champanhe

1 colher de chá de canela

Canela para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, 2 xícaras de chá de leite, as gemas de ovo e o amido de milho e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o restante do leite e a canela e misture para incorporar. Reserve. Em uma travessa, faça uma camada com o creme reservado. Depois, passe os biscoitos sobre a mistura de leite e canela e disponha na travessa, cubra com a maçã e repita o processo até encher todo o recipiente, finalizando com uma camada de maçã. Por fim, polvilhe com a canela e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Crumble de maçã e aveia (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

Crumble de maçã e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

3 colheres de sopa de amido de milho

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

3 colheres de sopa de manteiga

3 maçãs sem sementes fatiadas

200 ml de suco de maçã

Suco de 1 limão

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as maçãs, os sucos e a canela, e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma travessa, coloque as maçãs, regue com o suco de maçã e limão e polvilhe com a canela. Depois, cubra com a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.