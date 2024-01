5 bebidas revitalizantes para escapar do calor

Com a chegada do verão, é hora de elevar os benefícios dessa estação para um nível mais revitalizante, combinando o prazer de saborear drinks deliciosos com a busca por um estilo de vida equilibrado e saudável.

“Com o aumento das temperaturas, torna-se imperativo o aumento da hidratação para maior equilíbrio do corpo, com maior consumo de água. Isso não exclui a possibilidade de ampliar as opções de refrescos para variações saborosas e diferentes”, comenta Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, o nutricionista responsável pelo programa ensina 5 receitas de bebidas para te manter hidratado e com sensação de frescor no verão!