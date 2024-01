Veja qual é a tradição natalina favorita de cada signo

As ceias de Natal, com amigos e/ou familiares, são tradições apreciadas pelos signos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - Portal EdiCase

O Natal é uma época repleta de tradições, que tornam a celebração ainda mais especial. Para alguns, montar a árvore de Natal, por exemplo, é um dos pré-requisitos que não pode faltar. Outros dedicam toda a sua atenção à esperada ceia de Natal. Mas, afinal, o que define a tradição favorita de cada pessoa? É o que os astros podem explicar, pois, se baseando nos signos, também é possível descobrir os costumes que mais combinam com cada nativo, como indica Naiá Giannocaro, taróloga, terapeuta integrativa e consteladora. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Áries Nesta época do ano, o nativo de Áries tem uma energia sem igual e é muito entusiasmado. Por isso, uma de suas tradições favoritas é montar a árvore de Natal usando toda a sua imaginação, pois assim pode demonstrar a sua capacidade de liderança, tomando iniciativa até nas trocas de presentes.

Touro O nativo de Touro adora preparar a ceia e organizar a mesa (Imagem: Liusa | Shutterstock) O que envolve o nativo de Touro no Natal é, com certeza, preparar a ceia. Organizar os ornamentos e a decoração da mesa é o que faz o taurino feliz, afinal ele gosta de uma disposição bem estruturada desde o preparo até a retirada dos pratos. Além disso, esse nativo valoriza a conexão entre familiares e entes queridos, o que o motiva a estabelecer um ambiente bem aconchegante para receber os convidados. Gêmeos O geminiano é do tipo que aguarda a celebração para dialogar com as pessoas ao seu redor, deixando-as à vontade para expor os seus sentimentos. Por isso, uma tradição que é a sua cara é o típico amigo secreto, porque a brincadeira torna o momento harmonioso e ajuda a compartilhar os sentimentos, trazendo uma energia bem animada para a festa. Câncer O nativo de Câncer espera com grande expectativa para a reunião em família, demonstrando suas emoções e sentimentos. O que torna o Natal ainda mais especial para ele é preparar pratos e sobremesas que relembram os seus ancestrais e familiares, pois isso aumenta o vínculo caloroso com as pessoas. Ainda, a troca de presentes tem valor emocional muito grande para esse nativo. Leão O Natal é a época perfeita para o leonino brilhar (Imagem: Liusa | Shutterstock) A noite de Natal é o momento perfeito para o leonino brilhar: gosta de celebrar o momento em grande estilo, investindo toda a sua criatividade e energia na decoração para a chegada do Papai Noel. Árvores, presépios, renas e meias na janela para o recebimento de presentes têm um valor positivo para ele.

Virgem O nativo de Virgem procura ter uma certa conexão com convidados e entes queridos. E, para ele, a melhor forma de fazer isso é organizando a festa, tornando o ambiente mais harmonioso. Além disso, ele adora relembrar as coisas boas que aconteceram em sua vida expondo símbolos natalinos como presépio e Papai Noel. Libra O libriano adora concentrar-se no aniversariante deste dia, desfrutando do melhor do momento. Para isso, gosta de inovar nos enfeites, deixando o clima agradável e preparar quitutes saborosos, juntamente a uma taça de vinho, para celebrar o aniversário do menino Jesus. Escorpião O escorpiano gosta de festas de Natal reflexivas (Imagem: Liusa | Shutterstock)

O nativo de Escorpião procura fazer e participar de uma festa transformadora com reflexões para abertura de emoções. Consequentemente, ele prefere passar essa noite com pessoas da família e amigos mais íntimos, brindando e se divertindo. Sagitário O sagitariano tende a explorar suas ideias com tradições diferentes e alegres. Adora elogios pelos seus belos pratos e decorações natalinas e gosta de uma boa roda de conversa entre amigos. Mas, sem dúvidas, a sua tradição favorita é dar e receber um belo presente, especialmente se este for algo ligado ao pessoal. Capricórnio O nativo de Capricórnio dedica-se ao Natal com responsabilidade, seguindo as tradições “raízes” com estrutura e liderando a cerimônia. Preocupa-se em deixar a mesa sempre farta e impecável, apreciando um bom vinho e queijo.