8 lugares para visitar durante o verão no Rio de Janeiro

Foi-se o tempo em que a Cidade Maravilhosa tinha o título de “Rio 40 graus”. Com as intensas ondas de calor passando por boa parte do país, o destino bateu recordes de temperatura, com direito à sensação térmica de quase 60 graus. Ou seja, o verão carioca promete! E o calorão parece não assustar os viajantes do Brasil e do mundo. Segundo levantamento realizado pela Booking.com, o “errejota” é o segundo destino mais buscado entre os brasileiros para os próximos meses, ficando atrás apenas de São Paulo. Queridinho entre os turistas de fora, o estado também ocupa o TOP 10 destinos globais, ficando em 9º lugar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Portanto, quem não dispensa curtir as férias de verão em solo carioca, ou mesmo participar de uma das festas de Réveillon mais badaladas do mundo, precisa buscar alternativas para aproveitar o melhor do destino e driblar as altas temperaturas.

Pensando nisso, separamos um roteiro mais verde, com muitos parques e espaços ao ar livre na capital fluminense para curtir a estação mais quente do ano entre amigos, com a família ou mesmo em uma viagem solo. Confira! 1. Parque Nacional da Tijuca O Parque Nacional da Tijuca é uma joia natural que abriga alguns dos símbolos mais icônicos do Rio de Janeiro. Com uma extensa área verde urbana, é o quarto maior parque do gênero no Brasil. Além dos mundialmente famosos Cristo Redentor e Corcovado, oferece uma variedade de atividades para os visitantes, incluindo dezenas de trilhas com diferentes níveis de dificuldade e duração. Mirantes como Vista Chinesa proporcionam vistas deslumbrantes da zona sul carioca, enquanto o Lago das Fadas oferece um refúgio sereno cercado por bromélias e árvores majestosas. O Parna é também um destino popular para a prática de escalada, com a imponente agulhinha da gávea impressionando os entusiastas. No calor do verão carioca, as cachoeiras do parque, como a das Almas, dos Primatas e as do Horto, tornam-se pontos procurados para se refrescar. Com cerca de dois milhões de visitantes anuais, o parque se destaca como um dos mais visitados do país. Com seus quase quatro mil hectares, o espaço abrange diversos setores, incluindo a Floresta da Tijuca, a Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e Pretos Forros/Covanca, sendo que cada um deles oferece diferentes experiências, desde trilhas até mirantes impressionantes, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de desfrutar da natureza em harmonia com a cidade. 2. Parque Lage O Parque Lage, verdadeiro Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro, é um refúgio verde situado aos pés do Morro do Corcovado. Com cerca de 52 hectares, este espaço, que faz parte do Parque Nacional da Tijuca, é enriquecido por belos jardins e abriga um palácio que oferece uma vista deslumbrante do Cristo Redentor, tornando-se um dos cartões postais arquitetônicos mais bonitos da cidade.

Além das trilhas para caminhadas ecológicas, o lugar proporciona aos visitantes a experiência única de explorar grutas artificiais, pequenas quedas d’água, um aquário e o sereno Lago dos Patos. O palacete interior conta com a famosa piscina que é cenário icônico para fotografias. Com uma rica história que remonta ao século 19, o Parque Lage foi projetado em 1840 pelo renomado paisagista inglês John Tyndale. Tombado em 1957 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), preserva não apenas sua beleza natural, mas também sua importância como parte da memória histórica da cidade. Além dos atrativos naturais, o local oferece uma série de comodidades, como áreas para piqueniques, brinquedos para crianças e estrutura para eventos. Já o Bistrô Plage, localizado no pátio central à beira da piscina, oferece deliciosas opções de café da manhã, almoço e jantar com produtos orgânicos, tornando o ambiente não apenas um oásis natural, mas também um polo cultural dinâmico na cidade.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é reconhecido pela exuberância de suas coleções de plantas e pela beleza de suas paisagens (Imagem: Luiz Barrionuevo | Shutterstock) 3. Jardim Botânico O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vizinho do Parque Lage, é um tesouro verde que convida os visitantes a respirarem ar puro enquanto exploram uma diversidade de espécies botânicas nacionais e internacionais. Fundado em 1808 por D. João, então príncipe regente de Portugal, o lugar é reconhecido pela exuberância de suas coleções de plantas e pela beleza de suas paisagens, representando uma história bicentenária por meio de seus monumentos, construções e obras de arte.